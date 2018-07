London (dpa) - Die Briten hoffen nach ihrem Brexit-Votum auf ein großzügiges Angebot aus Brüssel in Austrittsverhandlungen - die Deutschen sehen das aber anders. 53 Prozent der befragten Briten gaben in einer Umfrage des Instituts YouGov an, die EU solle sich großzügig zeigen, denn man sei weiterhin Nachbar und wichtiger Handelspartner. Das sieht nur gut ein Viertel der Deutschen so - über die Hälfte der Befragten ist dagegen der Meinung, das austrittswillige Land solle besser keine Gefallen erwarten.

