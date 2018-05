Hamburg (dpa) - Die französische Fußball-Nationalmannschaft hat bei der Heim-EM zum dritten Mal im Abstand von jeweils 16 Jahren das Endspiel erreicht. Das Team um Trainer Didier Deschamps besiegte Deutschland im Halbfinale in Marseille mit 2:0.

Gegner im Finale in Saint-Denis am Sonntag ist Portugal, das sich im ersten Halbfinale am Mittwoch mit 2:0 gegen Wales durchgesetzt hatte.

Die Endspiele Frankreichs bei der EM:

27.06.1984 Paris: Spanien 2:0 (0:0) - Tore: Platini (57.), Bellone (90.)

02.07.2000 Rotterdam: Italien 2:1 n.V. (1:1,0:0) - Tore: Wiltord (90.4), Trezeguet (103./Golden Goal) - Delvecchio

10.07.2016 Saint-Denis Portugal