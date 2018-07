Berlin (dpa) - So langsam steigt das EM-Fieber in Deutschland: Auf den Fanmeilen, in Kneipen und Bars werden zum Halbfinale des DFB-Teams gegen Gastgeber Frankreich Hunderttausende Fußball-Fans zum Public Viewing erwartet. Allein auf der Berliner Fanmeile werden voraussichtlich Zehntausende Menschen heute das Spiel sehen. Am Abend dürfte es besonders vor den Eingängen nahe dem Brandenburger Tor sehr voll werden. Wegen der umfangreichen Sicherheitskontrollen sind lange Warteschlangen zu erwarten. In Hamburg werden 40 000 Menschen zum Public Viewing auf dem Heiligengeistfeld erwartet.

