Marseille (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das Endspiel der Europameisterschaft verpasst. Im Halbfinale verlor das Team von Bundestrainer Joachim Löw am Abend in Marseille gegen Gastgeber Frankreich mit 0:2. Damit trifft die Équipe tricolore am Sonntag im Finale in Saint-Denis auf Portugal. Vor 69 000 Zuschauern im ausverkauften Stade Vélodrome erzielte Antoine Griezmann beide Tore für die Franzosen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.