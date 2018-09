Marseille (dpa) - Vor dem EM-Halbfinale zwischen Frankreich und Deutschland in Marseille bereiten sich die Fans beider Mannschaften auf die Begegnung am Abend vor. Die Fan-Botschaft des Deutschen Fußball-Bundes hat dafür ihren Stand direkt am alten Hafen der Mittelmeerstadt aufgebaut. Im Stadion werde mit 15 000 Anhängern aus Deutschland gerechnet, sagte Gerd Wagner von der Fan-Botschaft. Zusätzlich dürften bis zu 4000 Fans in der Stadt sein. Die Stimmung zwischen den Fans wurde als noch sehr zurückhaltend, aber ebenso friedlich beschrieben.

