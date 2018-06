Guangzhou (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat das zweite Testspiel in Fernost gegen den chinesischen Serienmeister Guangzhou Evergrande 4:5 im Elfmeterschießen verloren. Bei Temperaturen um 35 Grad und extrem hoher Luftfeuchtigkeit war das Team des neuen Trainers Markus Weinzierl überlegen, am Ende fielen aber in 90 Minuten keine Tore.

Am Dienstag hatte Schalke gegen den Erstligisten Guangzhou R&F souverän 6:1 (4:1) gewonnen. Evergrande wird von dem brasilianischen Trainer Luiz Felipe Scolari trainiert, der 2002 mit seinem Heimatland Weltmeister wurde.