Marseille (dpa) - Vor dem EM-Halbfinale zwischen Frankreich und Deutschland in Marseille haben sich Tausende Fans beider Mannschaften am alten Hafen der Mittelmeerstadt versammelt. Bei sommerlichen-heißen Temperaturen waren sehr entspannte Szenen zwischen den Anhängern der Teams zu beobachten. In Cafés und Restaurants saßen gemischte Grüppchen, auf offener Straße gab es Verbrüderungsgesten. Aus Deutschland angereiste Fußball-Fans sprachen von einem tollen Empfang durch die französischen Gastgeber.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.