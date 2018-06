Münster (dpa) - Die Räumung des einsturzgefährdeten Gefängnisses in Münster soll am Vormittag beginnen. "Es gibt für solche Fälle einen Notfallplan, der läuft jetzt an", sagte der Leiter der Justizvollzugsanstalt am Morgen. Das nordrhein-westfälische Justizministerium stelle Busse bereit, um die 515 Häftlinge in andere Haftanstalten zu bringen. Ausweichplätze gebe es unter anderem in Coesfeld und Krefeld. Ein neues Gutachten hatte festgestellt, dass bei dem baufälligen 160 Jahre alten Gebäude "ein spontanes Versagen des Statik" befürchtet werden müsse.

