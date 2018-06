Amsterdam (SID) - 1500-m-Läufer Homiyu Tesfaye (Frankfurt) darf weiter auf seine erste Medaille bei einem internationalen Großereignis hoffen. Der Führende der europäischen Jahresbestenliste erreichte bei der Leichtathletik-EM in Amsterdam ganz souverän in 3:40,44 Minuten als Zweiter seines Vorlaufs das Rennen um Gold am Samstag (21.50 Uhr/ARD).

"Ich habe sehr gut trainiert, bin gut drauf", sagte Tesfaye: "Ich hoffe, dass ich etwas erreichen kann." Timo Benitz (Nordschwarzwald) war in seinem Vorlauf als Siebter in einen Sturz verwickelt und schied nach 3:42,40 Minuten aus.