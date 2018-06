Amsterdam (SID) - Mit der deutschen Flagge um die Schultern erlebte Gina Lückenkemper die erste Ehrenrunde ihrer noch jungen Karriere. Die erst 19 Jahre alte EM-Debütantin sprintete bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Amsterdam zu Bronze über 200 Meter - für die frischgebackene Abiturientin der größte Erfolg ihrer bisherigen Laufbahn. 18 Jahre nach Melanie Paschke gab es wieder eine Medaille für das deutsche Team über diese Distanz, es war zudem das zweite Edelmetall für die DLV-Mannschaft bei der EM.

Die deutsche Meisterin, die erst vor kurzem ihr Abitur bestanden hatte, musste sich mit einer Zeit von 22,74 Sekunden nur der WM-Fünften Dina Asher-Smith aus Großbritannien (22,37) und Ivet Lalowa-Collio aus Bulgarien (22,52) geschlagen geben. Lisa Mayer (Langgöns/Oberkleen) kam in 23,10 als Achte ins Ziel.

"Was bei mir in der letzten Zeit abgegangen ist, war megakrass. Ich habe davon geträumt, hier eine Medaille zu gewinnen. Das ist supergeil", sagte die Frohnatur in der ARD: "Meine Lockerheit ist mir sehr wichtig."

Vor einem Jahr hatte Lückenkemper bei den Juniorinnen den EM-Titel gewonnen, nun feierte die deutsche Sprint-Hoffnung auch bei der großen EM ihren ersten Erfolg. Allerdings auch, weil Weltmeisterin und Titelverteidigerin Dafne Schippers (Niederlande) sich mit Blick auf die Olympischen Spiele in Rio ganz auf die 100 m konzentriert.