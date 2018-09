Eugene (SID) - Hürden-Olympiasieger Aries Merritt (USA) will trotz ärztlicher Bedenken bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro (5. bis 21. August) an den Start gehen. Der 30 Jahre alte Weltrekordler über 110-m-Hürden musste sich im vergangenen September einer Nierentransplantation unterziehen, nur vier Tage nach dem Gewinn der WM-Bronzemedaille in Peking. Sein Ärzteteam befürchtet, dass Merritt wegen seines geschwächten Immunsystems besonders anfällig für das Zika-Virus sein könnte.

"Sie sind wirklich sehr besorgt über diese ganze Zika-Sache", sagte Merritt, der seit seiner Operation Medikamente nehmen muss, die die Abstoßung des Spenderorgans verhindern sollen: "Sie haben mich oft gefragt: 'Hast du darüber nachgedacht, nicht zu starten?' Und ich habe geantwortet: 'Das ist keine Option'."