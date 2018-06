Bengasi (AFP) Bei einem Autobombenanschlag im libyschen Bengasi sind elf Soldaten getötet worden. Wie aus Kreisen der militärischen Spezialkräfte in der Stadt am Donnerstag verlautete, wurden die Soldaten am Vorabend angegriffen, als sie gerade in einem westlichen Bezirk von Bengasi ihr Abendgebet verrichteten. Wer die Autobombe zur Explosion brachte, blieb zunächst unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.