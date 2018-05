Frankfurt/Main (SID) - Der Deutsche Turner-Bund (DTB) hat sich auf seine Olympia-Teilnehmerinnen in der Rhythmischen Sportgymnastik festgelegt. Für die dritte und letzte Nominierungsrunde des DOSB am kommenden Dienstag benannte der RSG-Lenkungsstab des DTB wie erwartet Jana Berezko-Marggrander (Schmiden) als Einzelstarterin. Die 20-Jährige hatte bereits 2012 in London teilgenommen.

Die deutsche Gruppe wird bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro (5. bis 21. August) aus Anastasija Khmelnytska (Marzahn), Daniela Potapova (Spandau), Sina Tkaltschewitsch (Eschborn), Julia Stavickaja und Natalie Hermann (beide Bremen) bestehen. Sollte eine Turnerin ausfallen, wird Rana Tokmak (Wattenscheid) einspringen.

"Unser Ziel mit der Gruppe ist es, das Mehrkampffinale der besten Acht zu erreichen. Im Einzel streben wir mit Jana Berezko-Marggrander einen Platz unter den Top 15 an", sagte Sportdirektor Wolfgang Willam.