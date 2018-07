Moskau (AFP) Der russische Staat will fast elf Prozent seiner Anteile am Diamantminenbetreiber Arosa zu Geld machen. Arosa teilte in der Nacht zum Donnerstag mit, der Verkauf von 802 Millionen Aktien habe begonnen. Zum Kurs am Donnerstagvormittag ist dieses Paket 54 Milliarden Rubel (760 Millionen Euro) wert. Dem Zentralstaat gehören 54 Prozent an Arosa, der Region Jakutien weitere 25 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.