Beirut (AFP) Trotz einer Waffenruhe sind syrische Regierungstruppen nach Angaben von Aktivisten am Donnerstag weiter auf die umkämpfte Großstadt Aleppo vorgerückt. Die Soldaten lieferten sich nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte heftige Gefechte mit der Rebellengruppe Dschaisch al-Islam und kamen bis auf Schussweite an die Castello-Straße heran, die in die von Rebellen gehaltenen Stadtteile führt und deren letzte Nachschubroute ist.

