Taipeh (AFP) Aus Angst vor einem nahenden Super-Taifun sind in Taiwan am Donnerstag mehr als hundert Flüge abgesagt sowie Schulen und Büros geschlossen worden. Alle Fischerboote und Schiffe wurden in die Häfen zurückberufen, die Besatzungen berichteten im Fernsehen von bis zu 14 Meter hohen Wellen. Mehr als 35.000 Soldaten wurden nach offiziellen Angaben in Bereitschaft versetzt, um im Falle von Katastrophen sofort helfen zu können.

