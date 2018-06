Dhaka (dpa) - Nur wenige Tage nach einer brutalen Geiselnahme mit 28 Toten hat es in Bangladesch erneut einen tödlichen Anschlag gegeben. Bei der Detonation mehrerer Sprengsätze kamen mindestens zwei Menschen in der Nähe der größten Zusammenkunft zum islamischen Fest des Fastenbrechens in Bangladesch ums Leben, darunter ein Polizist. Mindestens zwölf Menschen wurden verletzt. Zu den Tätern machte die Polizei zunächst keine Angaben. Nach lokalen Medienberichten ist die zweite getötete Person einer der Täter.Die Sprengsätze explodierten wenige Minuten vor dem geplanten Gebetsbeginn.

