Dallas (AFP) Während Protesten gegen den Tod zweier Afroamerikaner bei Polizeieinsätzen in Louisiana und Minnesota sind in der texanischen Metropole Dallas vier Polizisten erschossen worden. Das teilte die Polizei am Donnerstagabend (Ortszeit) mit. Kurz zuvor hatte der örtliche Polizeichef David Brown noch von drei getöteten Polizisten gesprochen.

