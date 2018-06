Berlin (AFP) Die deutsche Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International hat die EU-Staaten für ihre Flüchtlingspolitik scharf kritisiert. "Um die Flüchtlinge unsichtbar zu machen, sollen die Grenzen Europas bis in den Sudan oder Eritrea ausgelagert werden", erklärte Medico-Expertin Ramona Lenz am Freitag in Berlin. "Mit viel Geld delegiert die EU Menschenrechtsverletzungen und die Errichtung von abschreckenden Lagern an außereuropäische Staaten."

