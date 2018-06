Warschau (AFP) Bei der Verstärkung der Nato-Präsenz in Osteuropa übernimmt die Bundeswehr die Führung über ein Bataillon in Litauen. Deutschland werde dort "als Rahmennation" zusammen mit Norwegen, der deutsch-französischen Brigade und den Benelux-Staaten für den Einsatz zuständig sein, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag beim Nato-Gipfel in Warschau. Das Bündnis reagiert mit der Truppenentsendung nach Litauen sowie Estland, Lettland und Polen auf das Vorgehen Russlands im Ukraine-Konflikt.

