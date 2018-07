Moskau (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin hat Deutschland und Frankreich aufgefordert, Druck auf die ukrainische Führung auszuüben, damit diese sich an den Minsker Friedensvertrag hält. Nach Angaben des Kreml telefonierte Putin am Freitag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und mit Frankreichs Präsident François Hollande wegen des Konflikts in der Ostukraine. Beide müssten "aktiv" auf Kiew und besonders Staatschef Petro Poroschenko einwirken.

