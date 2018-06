Brüssel (dpa) - Europaparlamentspräsident Martin Schulz sollte nach Ansicht des EU-Kommissionschefs Jean-Claude Juncker länger als geplant im Amt bleiben. Die europäischen Institutionen sollten in den nächsten zweieinhalb Jahren so weitergeführt werden wie bisher, sagte Juncker dem "Spiegel". Europa stünden schwierige Zeiten bevor. "Wir brauchen Stabilität." Nach ursprünglichen Absprachen mit den Konservativen müsste Schulz seinen Posten im Januar 2017 an einen Kandidaten der Europäischen Volkspartei abgeben.

