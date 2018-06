Marseille (SID) - Die Oberschenkelverletzung des deutschen Fußball-Weltmeisters Jerome Boateng ist weniger gravierend als befürchtet. "Das erste Gefühl jetzt ist Erleichterung, weil es nicht ganz so schlimm ist", berichtete der Innenverteidiger von Bayern München nach einer Untersuchung in der Praxis von DFB-Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt am Freitag bei Sky Sport News HD.

Dennoch: Der Bundesliga-Saisonstart mit dem FC Bayern am 26. August könnte gefährdet sein. "Es könnte knapp werden. Es ist eine Muskelverletzung. Ich muss das mit dem Doktor besprechen", sagte Boateng: "Ich bleibe jetzt hier und mache Behandlung, darf dann aber auch ein paar Tage in den Urlaub." Ihn erwarten mehrere Wochen Pause.

Boateng war im EM-Halbfinale am Donnerstag in Marseille gegen Frankreich (0:2) in der 61. Minute ausgewechselt worden. Die Verletzung hatte er ohne Einwirkung eines Gegenspielers bei einem Passversuch erlitten.