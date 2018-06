Düsseldorf (SID) - Berti Vogts, der Deutschland 1996 in England zum letzten Titelgewinn bei einer Fußball-Europameisterschaft führte, hat Bundestrainer Joachim Löw nach dem Aus im EM-Halbfinale gegen Frankreich (0:2) in Marseille demonstrativ den Rücken gestärkt. "Eine Debatte um Löw wäre eine Frechheit. Er ist der perfekte Trainer für diese Mannschaft. Auch für ihn gibt es keinen Grund zu zweifeln", schrieb Vogts in einer Kolumne für die Rheinische Post (Samstagausgabe).

Nuancen hätten den Ausschlag gegeben, so der 69-Jährige. Bei der WM 2018 in Russland "wollen und werden wir wieder ein Topteam haben, eines mit frischen Kräften und neuen Ideen", betonte der Weltmeister von 1974.

Wichtig sei, sich genau anzusehen, welche Tendenzen es im Fußball gibt: "Die Spanier sind für mich ein warnendes Beispiel. Sie haben an ihrem Stil festgehalten nach den großen Erfolgen. Das war der Fehler. Der Fußball entwickelt sich." Vogts zog Vergleiche zu Chile und Argentinien bei der Copa America: "Da geht es nicht um Ballbesitz oder Ballzirkulation, da wird immer extremes Pressing gespielt und aus allen Position sofort der Weg zum Tor gesucht."

Im Spiel gegen Frankreich habe vor allem Doppelpacker Antoine Griezmann den Unterschied ausgemacht. Vogts: "Er ist im Moment das große Schreckgespenst des deutschen Fußballs. Er hat schon im Champions-League-Halbfinale für Atletico Madrid gegen den FC Bayern getroffen. Griezmann ist ein außergewöhnlicher Spieler: die Schnelligkeit, die Coolness im Abschluss, die Kopfballstärke."