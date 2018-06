Mainz (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 leiht seinen Mittelfeldspieler Todor Nedelew für eine weitere Saison an den bulgarischen Klub Botew Plowdiw aus. Der 23-Jährige, der bereits in der abgelaufenen Rückrunde in seiner Heimat spielte, war seit 2014 größtenteils in der Reserve der Rheinhessen zum Einsatz gekommen. Sein Vertrag in Mainz besitzt noch bis zum 30. Juni 2018 Gültigkeit.