Aue (SID) - Stürmer Tom Nattermann wechselt von Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue in die Regionalliga zu Energie Cottbus. Der 23-Jährige unterschrieb bei den Lausitzern einen Vertrag bis 2017 plus Option. Nattermann spielte seit 2015 für die Veilchen, war aber zwischendurch an Carl Zeiss Jena ausgeliehen.