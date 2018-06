Bremen (SID) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag mit Trainer Viktor Skripnik (46) vorzeitig bis 2018 verlängert. "Werder war immer stark, wenn man eine gewisse Kontinuität auf dem Posten hatte", sagte Werders Geschäftsführer Frank Baumann bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Skripnik, der am 25. Oktober 2014 als Nachfolger von Robin Dutt an der Weser zum Cheftrainer befördert worden war, habe "sehr viel Positives bewirkt und Spieler weiterentwickelt in den vergangenen zwei Jahren", sagte Baumann. In der vergangenen Saison stand Skripnik aufgrund des drohenden Abstiegs teils heftig in der Kritik.

"Ich freue mich über die Verlängerung und bin hungrig auf alles, was noch kommt", sagte Skripnik. Seit 20 Jahren ist der "Skripniker" im Dienst von Grün-Weiß, als Spieler gewann er 1999 den DFB-Pokal und 2004 zum Abschluss der Karriere noch das Double. Danach arbeitete Skripnik als Nachwuchstrainer im Verein, am 26. August startet er nun mit einem Auswärtsspiel bei Bayern München in seine dritte Bundesliga-Saison als Werder-Trainer.

Auch Offensivspieler Fin Bartels verlängerte seinen Vertrag bei den Grün-Weißen vorzeitig. Der 29-Jährige, der vor zwei Jahren vom FC St. Pauli nach Bremen wechselte, unterschrieb am Freitagmorgen einen neuen Kontrakt.

"Fin ist seit seinem Wechsel zu Werder ein absoluter Leistungsträger und genießt einen hohen Stellenwert innerhalb des Teams. Wir freuen uns, dass er auch in den kommenden Jahren eine Führungsrolle übernehmen wird", sagte Baumann, der über die Laufzeit des Vertrages keine Angaben machen wollte.