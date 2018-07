Washington (AFP) Die Großaufträge aus dem Iran für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing sollen durch eine Gesetzesinitiative im US-Kongress gestoppt werden. Zwei am Freitag vom Repräsentantenhaus in Washington verabschiedete Gesetzesänderungen zielen darauf ab, den Verkauf von Flugzeugen durch das US-Unternehmen sowie seinen europäischen Konkurrenten an die staatliche iranische Fluggesellschaft Iran Air zu verbieten.

