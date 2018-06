Warschau (dpa) - US-Präsident Barack Obama ist in Warschau über die Lage in Dallas unterrichtet worden. Das teilte sein Sprecher Josh Earnest mit. Der Präsident habe sein Team gebeten, ihn laufend über die Situation in der Stadt zu informieren. Der Präsident wollte heute und morgen am Nato-Gipfel in der polnischen Hauptstadt teilnehmen. In Dallas hatten Heckenschützen das Feuer auf Polizisten eröffnet und mindestens vier Beamte getötet und mehrere andere verletzt. Ein Mann soll sich in einem Parkhaus verschanzt haben. Der Verdächtige habe zudem gedroht, dass in der Stadt Bomben versteckt seien.

