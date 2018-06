Amsterdam (SID) - Die WM-Dritte Gesa-Felicitas Krause (Frankfurt) hat sich bei der EM in Amsterdam über 3000-m-Hindernis souverän für den Endlauf am Sonntag (17.15 Uhr/ZDF) qualifiziert. Die 23 Jahre alte Führende der europäischen Jahresbestenliste gewann ihren Vorlauf in 9:43,81 Minuten. Titelverteidigerin Antje Möldner-Schmidt (Cottbus) ist nicht am Start.

"Ich möchte mit einer Medaille nach Hause fahren", sagte Krause. Ebenfalls im Finale steht Maya Rehberg (Kiel/9:47,32), ausgeschieden ist Jana Sussmann (Hamburg/9:49,04)