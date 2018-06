Amsterdam (SID) - Die deutschen Dreispringerinnen Kristin Gierisch (Chemnitz) und Jenny Elbe (Dresden) haben sich bei der EM in Amsterdam erst im letzten Versuch für das Finale am Sonntag (17.25 Uhr/ZDF) qualifiziert. Gierisch, Zweite der Hallen-WM in Portland, kam bei schwierigen Verhältnissen auf 14,05 Meter, die deutsche Meisterin Elbe sprang 14,26 Meter, nachdem der Regen in Amsterdam aufgehört hatte.