Los Angeles (dpa) - Prominente in den USA zeigen sich bestürzt über die tödlichen Schüssen auf Polizisten in der texanischen Großstadt Dallas. Sänger John Legend schrieb auf Twitter, das Töten durch Polizisten abzulehnen bedeute nicht, das Töten von Polizisten gutzuheißen. "Wir brauchen Frieden auf unseren Straßen." Der Tweet wurde innerhalb einer Stunde rund 16 000 Mal geteilt. Schauspielerin Patricia Arquette schrieb: "Bitte hört auf, euch gegenseitig umzubringen". In Dallas waren während eines Protestmarsches gegen Polizeigewalt vier Beamte erschossen worden.

