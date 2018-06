Los Angeles (dpa) - Die US-Schauspielerin und Verlobte von Box-Champion Wladimir Klitschko Hayden Panettiere präsentiert auf Twitter ihr Familienglück. Am Donnerstag (Ortszeit) postete die "Nashville"-Darstellerin ein Schwarz-Weiß-Foto, das sie zusammen mit Klitschko und der gemeinsamen Tochter Kaya zeigt.

"Fehlende Ringe bedeuten nicht das Ende von Beziehungen", schrieb die 26-Jährige dazu. Panettiere reagierte damit auf Trennungsgerüchte, die in US-amerikanischen Medien aufgekommen waren, nachdem sie ohne Verlobungsring in der Öffentlichkeit gesehen worden sein soll. Sie sei "gesegnet", mit ihrer "wunderschönen Familie" zusammen zu sein, so Panettiere weiter.

Tweet Panettiere