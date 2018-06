Stuttgart (dpa) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat scharfe Kritik an der tief zerstrittenen AfD im Stuttgarter Landtag geübt. Die AfD kultiviere eine brutale, bisweilen gewalttätige Sprache, die Züge von Fanatismus in sich trage, sagte er der "Heilbronner Stimme". Das sei sogar um Einiges schlimmer als bei den Republikanern, die er auch im Landtag erlebt habe. Die AfD war nach der Landtagswahl als stärkste Oppositionspartei in den Landtag eingezogen. Vor wenigen Tagen hatte sich die Fraktion im Streit um antisemitische Positionen eines AfD-Abgeordneten gespalten.

