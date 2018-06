Taipeh (AFP) Der stärkste Sturm seit mehr als hundert Jahren hat am Freitag Chaos in Teilen Taiwans ausgelöst. Etwa 15.000 Menschen flohen wegen Super-Taifun "Nepartak" aus ihren Häusern. In fast einer halben Million Haushalten fiel der Strom aus. Zwei Menschen wurden durch das Unwetter getötet, mehrere weitere verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.