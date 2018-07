Bagdad (dpa) - Bei einem Selbstmordanschlag auf einen schiitischen Schrein nördlich von Bagdad sind mindestens 35 Menschen getötet worden. Damit erhöhte sich die Zahl der Opfer weiter, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Mehr als 70 Menschen wurden verletzt. Zur Tat habe sich die Terrormiliz IS bekannt. Drei Selbstmordattentäter hatten sich als Sicherheitsbeamte der regierungstreuen schiitischen Milizen ausgegeben. Zwei Angreifer zündeten ihre Sprengstoffgürtel am Eingang des Schreins, sagte der Polizeisprecher. Der dritte Angreifer habe zwei Handgranaten in den Innenhof der Moschee geworfen.

