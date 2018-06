Bagdad (AFP) Bei einem Anschlag auf ein schiitisches Heiligtum nördlich von Bagdad sind 30 Menschen getötet und 50 weitere verletzt worden. Wie irakische Sicherheitskräfte in einer Erklärung weiter mitteilten, ereignete sich der Anschlag in der Nacht zum Freitag an dem schiitischen Sajjid-Mohammed-Schrein in Balad, rund 70 Kilometer nördlich von Bagdad, im Norden von Bagdad.

