Washington (AFP) Nach dem Verzicht des US-Justizministeriums auf eine Anklage gegen die voraussichtliche demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton wegen ihrer E-Mail-Affäre will das Außenministerium seine Untersuchung der Angelegenheit wieder aufnehmen. Da das Justizministerium seine Prüfung abgeschlossen habe, könne die interne Untersuchung des State Department wieder aufgenommen werden, teilte Ministeriumssprecher John Kirby am Donnerstag (Ortszeit) in Washington mit.

