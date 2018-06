Washington (AFP) In den USA haben die Unternehmen erstmals seit Monaten wieder in großem Umfang neue Stellen geschaffen. Im Juni bekamen 287.000 Menschen einen neuen Job, wie das Arbeitsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Mehr waren es zuletzt im Oktober gewesen. Im Mai hatten die Firmen nach neuen Angaben des Ministeriums nur 11.000 neue Stellen geschaffen.

