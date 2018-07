Saint Paul (AFP) Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners Philando Castile bei einer Routinekontrolle der Polizei hat der Gouverneur von Minnesota, Mark Dayton, den Beamten exzessive Gewaltanwendung vorgeworfen. Das gewaltsame Vorgehen der Polizisten sei "bei weitem übertrieben" gewesen, sagte Dayton am Donnerstag. "Ich kann nicht sagen, wie schockiert ich bin und wie zutiefst, zutiefst verletzt, dass so etwas in Minnesota jemandem passiert, der wegen eines nicht funktionierenden Rücklichts angehalten wurde."

