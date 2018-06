Washington (AFP) Nach den tödlichen Schüssen auf Polizisten in Dallas sucht die Polizei nach mehreren Sprengsätzen. Ein Verdächtiger habe angegeben, in der Stadt mehrere Bomben gelegt zu haben, erklärte Polizeichef David Brown in der Nacht zum Freitag. Die Polizei verhandelt demnach noch mit dem Mann, mit dem sie sich auch einen längeren Schusswechsel lieferte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.