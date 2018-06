Washington (AFP) Nach den tödlichen Schüssen auf fünf Polizisten in Dallas haben die beiden voraussichtlichen Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump ihre Wahlkampfauftritte für Freitag abgesagt. Wegen der tragischen Ereignisse in Dallas habe Trump seinen Auftritt in Miami annulliert, teilte sein Team mit. Clinton verschob einen gemeinsamen Auftritt mit US-Vizepräsient Joe Biden in Pennsylvania.

