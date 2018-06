Peking (AFP) Wenige Tage vor einem Urteil des Internationalen Schiedsgerichts in Den Haag zu Territorialstreitigkeiten im Südchinesischen Meer hat China in dem Gebiet Seegefechtsmanöver abgehalten. Wie chinesische Staatsmedien am Samstag berichteten, startete die Marine des Landes die Gefechtsübungen und setzte dabei auch scharfe Raketen ein. Die Übungen fanden am Freitag zwischen der chinesischen Insel Hainan und den Paracel-Inseln statt.

