Hamburg (AFP) In der Affäre um den früheren V-Mann "Corelli" übt das Bundesinnenministerium in einem Untersuchungsbericht nach Informationen des "Spiegel" scharfe Kritik am Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). Die Behörde habe auf allen Ebenen "Regelverstöße und Schwachstellen" offenbart, zitiert das Nachrichtenmagazin in seiner aktuellen Ausgabe aus dem vertraulichen Bericht.

