Bad Saarow (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat das Trainingslager in Bad Saarow am Samstag wegen der Witterungsumstände abgebrochen und vorzeitig die Heimreise angetreten. Dies teilten die Berliner via Twitter mit. Das Trainingslager sollte eigentlich bis Sonntag gehen.

Am Freitag hatte die alte Damen einen Test beim Regionalligisten FSV Luckenwalde mit 5:0 gewonnen. Wegen eines starken Gewitters wurde das Spiel kurz vor Ende der 90 Minuten abgebrochen.