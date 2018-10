Montevideo (dpa) - Der für äußerst strenge Rauchergesetze bekannte Staat Uruguay hat einen sechsjährigen Prozess gegen den Tabakriesen Philip Morris gewonnen. Der internationale Schiedsgerichtshof ICSID in Washington habe die Klagepunkte des Konzerns zurückgewiesen. Das teilte die Regierung mit. In Uruguay ist das Rauchen in Restaurants und vielen Gebäuden verboten, es gibt ein Werbeverbot, die Packungen sind mit großen Warnhinweisen versehen, und Zigaretten dürfen nicht als "Lights" verkauft werden. Philip Morris wollte dies nicht akzeptieren und einen Schadenersatz erwirken.

