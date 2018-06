Amsterdam (SID) - Titelverteidiger David Storl (Leipzig) ist auf dem Weg zu seinem dritten EM-Titel in Serie ohne Probleme ins Kugelstoß-Finale am Sonntag (17.30 Uhr/ZDF) eingezogen. Der Vize-Weltmeister kam am Samstagmittag in Amsterdam im ersten Versuch auf 20,84 m. Bisher konnte noch kein Kugelstoßer dreimal den Europameistertitel gewinnen.

"Erster Versuch, Qualiweite geschafft, Sache abgehakt", sagte Storl in der ARD. Er habe "viel trainiert und versucht, den Rhythmus und damit auch den Spaß wiederzufinden", sagte Storl und bilanzierte: "Darauf kann man aufbauen."

Auch Tobias Dahm (Sindelfingen) blieb mit persönlicher Bestleistung von 20,42 direkt im ersten Versuch über der geforderten Qualifikationsweite von 20,30. Die noch ausstehende Olympianorm von 20,50 Meter ist in Reichweite.