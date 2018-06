Silverstone (dpa) - Lewis Hamilton hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Großbritannien gesichert. Der Formel-1-Weltmeister verwies in Silverstone seinen Teamrivalen Nico Rosberg auf den zweiten Platz. Für Hamilton ist es die 55. Pole seiner Karriere und die sechste in dieser Saison. Dritter wurde Max Verstappen im Red Bull. Ferrari-Star Sebastian Vettel fuhr in der Qualifikation auf Position sechs, muss jedoch wegen eines unerlaubten Getriebewechsels von fünf Plätzen weiter hinten ins Rennen gehen.

