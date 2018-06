Warschau (dpa) - Der polnische Außenminister Witold Waszczykowski sieht die Sicherheit seines Landes durch die Beschlüsse des Warschauer Nato-Gipfels wesentlich gestärkt. Es sei klar, dass ein Bataillon von etwa 1000 Soldaten im Ernstfall eine Armee nicht aufhalten könne, sagte er in Warschau. Wenn Polen aber diese Einheit mit anderen Truppen zusammenlege, sei das eine ernsthafte Streittruppe. Im Zuge internationaler Militärübungen könnten sogar rund 10 000 US- und Nato-Soldaten in Polen stationiert sein.

