Warschau (AFP) Die Nato-Staats- und Regierungschefs wollen im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) Awacs-Aufklärungsflugzeuge des Bündnisses bereitstellen. Der Nato-Gipfel in Warschau habe sich im Grundsatz darauf verständigt, dass die Maschinen "direkte Unterstützung" für die internationale Anti-IS-Koalition leisten, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Samstag. Nach früheren Angaben des Bündnisses sollen die mit starken Radaranlagen ausgestatteten Flugzeuge im Luftraum über der Türkei und dem Mittelmeer Informationen über die Lage in Syrien und im Irak sammeln.

